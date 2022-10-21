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الهند تغرّم شركة "غوغل" 162 مليون دولار بسبب سوء استغلال منصة أندرويد

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الهند تغرّم شركة
Gettyimages.ru
الهند تغرّم شركة "غوغل" 162 مليون دولار بسبب سوء استغلال منصة أندرويد
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فرضت لجنة حماية المنافسة في الهند غرامة مالية قدرها 162 مليون دولار على شركة "ألفابت" الشركة الأم لـ"غوغل"، بسبب سوء استغلالها الدور المهيمن لنظام تشغيلها أندرويد.

وقالت اللجنة في بيان الخميس إن تطبيقات غوغل المثبتة سلفا ستشجع المستخدمين على استخدام محرك البحث غوغل من أجل تعزيز نشاطها الخاص بالبحث الإلكتروني.

وأمرت اللجنة غوغل بإجراء تعديلات، بما يشمل توفير القدرة على إزالة تطبيقات غوغل.

وتعد الهند، التي ستصبح رسميا أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، سوقا مهمة للنمو بالنسبة لـ"غوغل" وشركات وادي السيليكون الأمريكية الأخرى.

كما أن الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد هي الأكثر شعبية في الهند.

المصدر: د ب أ

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