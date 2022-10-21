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جوزيبي كونتي: الدعم العسكري لأوكرانيا ليس أولوية

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جوزيبي كونتي: الدعم العسكري لأوكرانيا ليس أولوية
Gettyimages.ru
رئيس حركة "خمس نجوم" الإيطالية رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي
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قال رئيس حركة "خمس نجوم" الإيطالية رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي، إن استراتيجية المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا ساهمت في تأجيج النزاع.

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وقال كونتي مساء الخميس للصحفيين بمقر الرئاسة الإيطالية، بعد لقاء مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا في إطار مشاورات الأخير مع القوى البرلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة "نعتقد أن مرحلة التماثل قد انتهت، وهناك حاجة إلى اختراق عبر مفاوضات سلام بين كييف وموسكو".

وأضاف كونتي الذي سوف ينضم إلى صف المعارضة لحكومة يمين الوسط المرتقبة بقيادة جورجا ميلوني، أن الولايات المتحدة تواصل تزويد الأوكرانيين بترسانات الأسلحة، ولا أعتقد أن ذلك أولوية.

وتابع قائلا: "مضى أكثر من 200 يوما على استراتيجية الدعم العسكري لأوكرانيا والتي لم تفض سوى إلى تصعيد عسكري يعرضنا لخطر نشوب صراع نووي وأزمة اقتصادية جامحة".

وقال كونتي، الذي أعلن أن الحركة لن تصوت لصالح حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف "لذلك من الضروري فتح مسار مفاوضات للسلام من أجل وقف إطلاق النار".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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