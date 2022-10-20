فوتشيتش ينفي "سرّية" زيارة نائب وزير الخارجية الروسي إلى صربيا

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه لم يحاول إخفاء زيارة نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إلى بلغراد، وأدان السياسيين الصرب على معلوماتهم المضللة حول ذلك.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم السبت الماضي أن نائب وزير الخارجية الروسي غروشكو التقى رئيس صربيا في بلغراد يومي 13 و14 أكتوبر، وأجرى محادثات مع وزير الخارجية نيقولاي سيلاكوفيتش، ووزير الداخلية ألكسندر فولين.

وقال سيلاكوفيتش: "أريد أن أشرح ما يدور حول نائب وزير الخارجية الروسي، الذي لا يخضع للعقوبات في أي مكان في العالم، جاء إلى البلد الذي أجرى فيه مشاورات، على حد علمي".

واستنكر فوتشيتش المعارضين السياسيين الذين أكدوا أنه حول التكتم على زيارة نائب وزير خارجية روسيا، كما أدان بعض السياسيين والتقارير الصادرة عن سفارات الدول الغربية.

وذكر أن الدول الغربية كانت على دراية تامة بزيارة نائب وزير الخارجية الروسي، وأن الاستخبارات الصربية رصدت 10 سيارات تعود للاستخبارات الغربية تتبعت تحركات غروشكو في بلغراد.

وقال: أوقفنا هذه السيارات وركابها، ثم أطلقنا سراحهم. الغرب يراقب الشرق... والشرق يراقب الغرب... لقد أصبحت بلغراد في الآونة الأخيرة كمدينة كازابلانكا المغربية إبان الحرب العالمية الثانية، حيث كانت استخبارات الدول المتحاربة تراقب بعضها.

المصدر: نوفوستي