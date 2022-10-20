قره باغ: لا مستقبل لإقليمنا بمعزل عن حماية روسيا

أكد أرايك هاروتيونيان رئيس جمهورية قره باغ، أنه لا يمكن تخيل مستقبل الجمهورية دون ضمانات من روسيا تحمي أمنها، وتحفظ السلام فيها.

وردا على سؤال حول شرعية وجود القوات الروسية في قره باغ، بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الروسية فيها عام 2020، قال: لا أستطيع أن أحدد الإجراءات التي ستتخذها روسيا لحفظ السلام في الجمهورية، لكنني متأكد أن القيادة الروسية ستعلن عن ذلك قريبا.

وأضاف أن الجمهورية غير معترف بها دوليا، إلا أن لديها وزارة دفاع وجيشا قادرا على الدفاع عنها، وستبذل قصارى جهدها لتطوير قدراتها الدفاعية.

وأكد عدم وجود أي تشكيلات عسكرية أرمنية على أراضي قره باغ، وأن جيش الجمهورية وقوات أمنها يدافعون عنها.

المصدر: إنترفاكس