بايدن يعرب عن قلقه لاحتمال وقف المساعدات لكييف إن فاز الجمهوريون في الانتخابات

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قلقه لاحتمال فوز الجمهوريون في انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر المقبل، نظرا لأن فوزهم سيؤثر على مساعدات واشنطن لكييف.

وقال بايدن مجيبا على سؤال الصحفيين: "أنا أشعر بالقلق"، ويعتقد بايدن أن الديمقراطيين سيكونون قادرين على الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ بعد الانتخابات

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلن أعضاء في الكونغرس عن العمل على تمرير قانون يرصد مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار حتى يناير 2023، ومن المتوقع أن يتم تمرير القانون بشكل سريع، في ضوء المخاوف من أن يتخذ الكونغرس الجديد بعد انتخابات التجديد النصفي المقبلة في نوفمبر "موقفا أكثر تشككا" فيما يتعلق بتخصيص المساعدات لأوكرانيا.

وقال السناتور كريس مورفي إن الفوز المحتمل للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة للكونغرس الأمريكي قد يكون سببا لإضعاف الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لكيف.

ووفقا لمورفي، فإن وقف تمويل كييف من قبل الولايات المتحدة يمكن أن يكون كارثة للسلطات الأوكرانية ويضر بقدرات القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي