 
مباشر

البرلمان الهنغاري يبحث انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

أخبار العالم

البرلمان الهنغاري يبحث انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
رئيس وزراء هنغاريا فكتور أوربان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u0r7

كرّس البرلمان الهنغاري جلسة خاصة في جدول مناقشاته في الـ24 من أكتوبر، لبحث انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

واقترحت نائبة رئيس التحالف الديمقراطي المعارض آغنيس فاداي، أن يشرع البلدان بتطبيق مجموعة من التدابير اللازمة، التي ستخولهما بالانضمام إلى الحلف.

وقد سبقت هذه المبادرة من قبل الاشتراكيين في البرلمان الهنغاري، مبادرة أخرى في الـ 4 من أكتوبر، قوبلت بالرفض من قبل حزب "فيدس" بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، بأغلبية 117 صوتا مقابل 39.

إقرأ المزيد
السويد.. رئيس الحكومة يؤكد استعداده لزيارة تركيا لتسوية مسألة انضمام بلاده لحلف الناتو
السويد.. رئيس الحكومة يؤكد استعداده لزيارة تركيا لتسوية مسألة انضمام بلاده لحلف الناتو

وعند سؤاله عن أسباب المعارضة، أكد أوربان، أن حكومته ستناقش موضوع طلب فنلندا والسويد  خلال فصل الخريف .

يذكر أن فنلندا والسويد تقدمتا في الـ 18 من مايو بطلب الانضمام إلى أمين عام الحلف على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، الأمر الذي حظي بقبول 28 دولة ورفضته تركيا وهنغاريا.

المصدر: نوفوستي

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا