البرلمان الهنغاري يبحث انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

كرّس البرلمان الهنغاري جلسة خاصة في جدول مناقشاته في الـ24 من أكتوبر، لبحث انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

واقترحت نائبة رئيس التحالف الديمقراطي المعارض آغنيس فاداي، أن يشرع البلدان بتطبيق مجموعة من التدابير اللازمة، التي ستخولهما بالانضمام إلى الحلف.

وقد سبقت هذه المبادرة من قبل الاشتراكيين في البرلمان الهنغاري، مبادرة أخرى في الـ 4 من أكتوبر، قوبلت بالرفض من قبل حزب "فيدس" بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، بأغلبية 117 صوتا مقابل 39.

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وعند سؤاله عن أسباب المعارضة، أكد أوربان، أن حكومته ستناقش موضوع طلب فنلندا والسويد خلال فصل الخريف .

يذكر أن فنلندا والسويد تقدمتا في الـ 18 من مايو بطلب الانضمام إلى أمين عام الحلف على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، الأمر الذي حظي بقبول 28 دولة ورفضته تركيا وهنغاريا.

المصدر: نوفوستي