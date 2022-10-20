هجوم إرهابي على منجم للياقوت في موزمبيق

أعلنت شركة "جيمفيلدز" لمناجم الياقوت المدرجة في بورصة لندن، أنها أوقفت العمل في منجم بمنطقة كابو دلغادو المضطربة شمال موزمبيق إثر هجوم إرهابي على منطقة المنجم.

ووقع الهجوم صباح الخميس في منشأة مملوكة لشركة جيمروك ومقرها الهند، والمجاورة لمنجم الياقوت مونتيبويز التابع لجيمفيلدز.

وعقب الهجوم باشرت جيمفيلدز "عملية إخلاء العمال والمتعاقدين، وبالتالي توقفت عمليات التعدين في الموقع". وبحسب الشركة يتم نشر الجيش لتعزيز قوات الشرطة وعناصر أمن المناجم على الأرض.

وفي مارس 2021 تسبب هجوم دام وقع في مدينة بالما الساحلية شنه عناصر مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية، في وقف مشروع غاز بقيمة 20 مليار دولار لشركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إينرجيز.

المصدر: AFP