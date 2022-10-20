هفوة جديدة.. بايدن يضل طريقه للنزول عن المنبر (فيديو)

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرتبكا بعد خطاب ألقاه في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسيلفانيا، حيث لم يتمكن من إيجاد طريقه للنزول عن المنبر.

ووفقا لقناة "فوكس نيوز"، ألقى بايدن يوم الخميس في بيتسبرغ، كلمة حول بناء وإعادة بناء البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، وخاطب الرئيس الأمريكي ناخبين من الموقع الذي انهار فيه جسر قبل نحو تسعة أشهر، ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص.

وفي نهاية الخطاب، ابتعد بايدن عن المنصة واستدار في الاتجاه المعاكس من الدرج، ولعدة لحظات، نظر حوله في حيرة، وأومأ وقال شيئًا بصوت عال ثم استدار وسارع إلى المخرج.

حدث أمر مماثل لبايدن من قبل في مدينة بوسطن في سبتمبر، حيث طلب المساعدة عندما "ضاع" بعد أن تحدث في مكتبة كينيدي.

أصبح بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، ويتهمه النقاد بانتظام بالتدهور العقلي، مستشهدين بأخطاء ومناسبات متكررة.

المصدر: نوفوستي