وسائل إعلام: حكم تراس الذي دام 44 يوما كارثة

أبرزت الصحف البريطانية على نطاق واسع خبر استقالة ليز تراس من منصبها كرئيسة لوزراء بريطانيا، وركزت بشكل خاص على قراراتها السلبية أثناء رئاستها للحكومة.

وأعلنت تراس استقالتها يوم الخميس، مشيرة إلى أنها ستبقى رئيسة لمجلس الوزراء حتى انتخاب خليفتها.

وشغلت تراس منصبها لمدة 44 يوما، مما جعلها تقضي أقصر ولاية لرئيس الحكومة في بريطانيا.

وأكدت صحيفة "التلغراف" أن تراس "شغلت منصب رئيس الوزراء أقل مدة من أي شخص آخر" في تاريخ بريطانيا، وتركت المنصب "بعد عدة أسابيع من الاضطرابات والخلافات".

فيما اعتبرت صحيفة "فاينانيشال تايمز" أن رئاسة تراس أدت إلى "انهيار الاستراتيجية الاقتصادية".

من جانبها رأت صحيفة "الغارديان" أن تراس"فقدت مصداقيتها بسرعة مذهلة".

وكتبت "ديلي ميل" أن تراس "اعترفت بحدة بالهزيمة".

المصدر: نوفوستي