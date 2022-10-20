أزمة غاز جديدة في طريقها إلى الولايات المتحدة على أبواب الشتاء

صرح رئيس اللجنة الفيدرالية الأمريكية لتنظيم الطاقة ريتش غليك، بأن إقليم شمال شرق الولايات المتحدة بانتظار صعوبات قادمة في إمدادات الغاز مع قرب حلول الشتاء.

وأضاف أن نيو إنغلاند لديها القدرة الكافية لتوليد الكهرباء، لكنها ستواجه تحديات كبيرة بسبب نقص الوقود خلال الشتاء.

وستشمل الأزمة عددا من المقاطعات التابعة لولاية نيو إنجلاند، هي كونيتيكت، ومين، وماساتشوستس، ونيو هامبشاير، ورود آيلاند، وفيرمونت.

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وفي تبرير استباقي للأزمة القادمة كعادتها، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة تزود أوروبا بـ70% من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

المصدر: RT