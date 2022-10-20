وسائل إعلام: واشنطن تسعى لتمرير قانون لمساعدة أوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار

أعلن أعضاء في الكونغرس عن بحث قانون يرصد مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار حتى يناير 2023.

ووفقا لتقارير قناة "NBC" الأمريكية، من المفترض أن تكون هذه الأموال كافية للعام المقبل بأكمله.

ومن المتوقع أن يتم تمرير القانون بشكل سريع، في ضوء المخاوف من أن يتخذ الكونغرس الجديد بعد انتخابات التجديد النصفي المقبلة في نوفمبر "موقفا أكثر تشككا" فيما يتعلق بتخصيص المساعدات لأوكرانيا.

وفي سبتمبر، وافق المشرعون الأمريكيون على تخصيص شريحة أخرى من المساعدة لكييف بقيمة 12 مليار دولار، لكن الحزمة الجديدة، وفقا للمصادر التي رفضت الكشف عن نفسها، "تتجاوز هذا المبلغ بشكل كبير".

وقال عضو جمهوري في مجلس الشيوخ مطلع على خطط الكونغرس: "هذا المبلغ سيكون كافيا لضمان قدرة أوكرانيا على الصمود طوال العام، بالمقارنة مع هذا، تبدو الحزمة البالغة 12 مليارا شيء تافه".

وأشارت القناة الى أنه، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وافق الكونغرس الأمريكي على تخصيص تمويل لمساعدة أوكرانيا بمبلغ 65 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي