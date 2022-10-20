باكو ويريفان تتبادلان الاتهامات بإطلاق النار على الحدود

اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، القوات الأذربيجانية بقصف مواقع قواتها في الجزء الشرقي من الحدود بين البلدين.

وذكرت الوزارة، أن القوات الأذربيجانية، في الساعة 16:20 – 16:30، فتحت النار من أسلحة خفيفة باتجاه القوات الأرمينية، ولم تقع أي إصابات في صفوف جنودها، وأن الوضع في الوقت الحالي مستقر نسبيا.

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ومن جهتها، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، صحة هذه المعلومات، واتهمت القوات الأرمينية بقصف مواقعها العسكرية في منطقة أستاف داشكيسان، وزياليك في منطقة كالباجار، وأن القصف استمر من الساعة 16:30 – 17:35.

وقد سجل أخر تفاقم للأوضاع على الحدود بين البلدين ليلة الـ 13 من سبتمبر، حيث تبادل الطرفات الاتهامات ببدء إطلاق النار، ووقعت العديد من الإصابات والضحايا من الطرفين.

وفي اليوم التالي للاشتباكات، وقع الطرفان بوساطة روسيا، وبمبادرة من الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا، على هدنة لوقف إطلاق النار.

المصدر: نوفوستي