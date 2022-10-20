البيت الأبيض يزعم وصول عسكريين إيرانيين إلى القرم لمساعدة روسيا

زعم البيت الأبيض أن خبراء إيرانيين وصلوا إلى شبه جزيرة القرم الروسية "لمساعدة القوات الروسية هناك في شن هجمات بطائرات مسيرة على أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "تقديراتنا أن عسكريين إيرانيين كانوا على الأرض في القرم وساعدوا روسيا في هذه العمليات".

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وأضاف كيربي أن الإيرانيين في القرم كانوا مدربين وعناصر دعم تقني.

وتابع: "طهران الآن منخرطة مباشرة على الأرض بتوفير أسلحة يطال تأثيرها المدنيين والبنى التحتية المدنية في أوكرانيا"، حسب ادعائه.

وتابع: "ستبذل الولايات المتحدة كافة السبل لكشف ومنع إمداد إيران روسيا بهذا السلاح ضد الشعب الأوكراني، وسنواصل تطبيق كل العقوبات الأمريكية على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية".

المصدر: أ ف ب