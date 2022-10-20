واشنطن تؤكد استمرار الحوار مع موسكو حول مصير المعتقلين بعد توقيف مواطن روسي

امتنع البيت الأبيض عن التعليق على ما إذا كان اعتقال الروسي أرتيوم أوس بواشنطن سيؤثر على مسار مفاوضات تبادل المعتقلين مع روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لا أود التكهن، لكننا نعتزم مواصلة الحوار من خلال القنوات القائمة".

وشددت على أن قضية الإفراج عن المواطنين الأمريكيين المدانين في روسيا الاتحادية ستبقى أولوية للإدارة الأمريكية، "حتى تصبح عودتهم إلى وطنهم حقيقة واقعة".

وأضافت جان بيير أن: "على الجانب الروسي التعامل مع المفاوضات بحسن نية من أجل حل الوضع الحالي".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن الولايات المتحدة وجهت اتهامات لخمسة مواطنين روس، من بينهم نجل رئيس مقاطعة كراسنويارسك ألكسندر أوس، بالتهرب من العقوبات وغسيل الأموال. وأدان حاكم المقاطعة الاتهامات السياسية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى ابنه.

وأكدت الشرطة في مطار مالبينسا بميلانو، اعتقال الروسي "لغرض تسليمه".

وقالت السفارة الروسية في روما، إن أرتيوم أوس اعتقل في 17 أكتوبر تشرين الأول، بدون معرفة ظروف الاعتقال.

المصدر: نوفوستي