الولايات المتحدة.. متظاهرة تطلق سربا من النحل نحو الشرطة أثناء الاحتجاجات

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" باعتقال متظاهرة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، أطلقت سربا من النحل على الشرطة في مظاهرات شهدتها الولاية.

ووفقا للصحيفة، شاركت روري وودز مربية النحل البالغة من العمر 55 عاما، في احتجاجات في مدينة سبرينغفيلد ضد طرد أحد السكان المحليين المسنين ألتون كينج جونيور من منزله.

وبحسب الصحيفة، قفزت السيدة من المقطورة التي كانت تسحبها سيارة دفع رباعي، ما تسبب في تأرجح خلايا النحل. ونتيجة لذلك، انتشر المئات من النحل في التجمع مهاجما رجال الشرطة، ثم قام المتظاهر بارتداء البدلة الخاصة بمربي النحل وأطلق سراح النحل من ثلاث خلايا أخرى لمنع الشرطة من تنفيذ أمر الإخلاء.

وأصيب العديد من ضباط إنفاذ القانون بالحساسية من لسعات النحل، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى بعد أن لسعته نحلة في وجهه.

وقاومت وودز محاولة الشرطة القبض عليها، حيث ألقوا بها على الأرض وقيدوا يديها، وأثناء اعتقالها أخبرتها الشرطة أن لسعات النحل تسببت في أضرار جسيمة بصحة البعض منهم، وقالت: "حقا، هل لديك حساسية؟ هذا رائع".

وطالب متظاهرون آخرون بالإفراج عن المرأة الأمريكية لكن الشرطة رفضت ذلك، وقال نيكولاس كوتشي، المتحدث باسم مكتب الشريف، إن "المرأة التي أتت إلى هنا عرضت حياة الناس للخطر لأن بعض الموظفين لديهم حساسية من لسعات النحل".

وقالت الشرطة: "لحسن الحظ، كل شيء على ما يرام مع الزميل في المستشفى، وإلا لكانت هذه المرأة متهمة بالقتل".

واتهمت وودز التي أصرت بأنها غير مذنبة، بالإهانة والإيذاء بسلاح خطير والعصيان.

المصدر: لينتا.رو