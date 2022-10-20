اعتقال 8 معارضين في مولدوفا بتهمة تمويل الاحتجاجات

أعلنت رئيسة نيابة مكافحة الفساد في مولدوفا، فيرونيكا دراغالين، اعتقال 8 نشطاء من حزب "شور" المعارض، بتهمة تمويل الاحتجاجات بشكل غير قانوني.

وقالت دراغالين: "تم اتخاذ إجراءات مثل التنصت على المكالمات الهاتفية وإجراء تسجيلات صوتية ومرئية من قبل الجهات الأمنية لعدة أشهر من أجل جمع الأدلة".

إقرأ المزيد

ووفقا لها، يشتبه في قيام المعتقلين برشوة المتظاهرين في كيشيناو.

وأشارت إلى أن أحد المشاركين في المخطط توجه صباح اليوم الخميس إلى شمال مولدوفا من أجل توزيع الأموال على قادة المنظمات الإقليمية لحزب "شور"، الذين دفعوا للمشاركين في الاحتجاجات التي تجري في كيشيناو، على حد تعبيرها.

وأضافت: "تم الدفع للأشخاص مقابل المشاركة في الاحتجاج، بالإضافة إلى تكاليف النقل. ويجري التحقيق في شرعية هذه الإجراءات من قبل النيابة".

المصدر: إنترفاكس