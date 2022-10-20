في ظهور نادر.. ماكرون وساركوزي جنبا إلى جنب في المسجد الكبير بباريس (صور + فيديو)

احتفل المسجد الكبير بباريس الأربعاء بالذكرى المئوية لتأسيسه، في مراسم شارك فيها شخصيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس السابق نيكولا ساركوزي، ووزير الداخلية جيرالد دارمانين.

وماكرون ليس الرئيس الأول الذي يزور المسجد الكبير، فالرئيسان السابقان نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند زاراه أكثر من مرة، وكذلك فعل وزراء الداخلية والشؤون الدينية المتعاقبون.

هذا، واستحضر ماكرون بالمناسبة كيفية بناء هذا الجامع من قبل الجاليات المسلمة (دول جنوب الصحراء الإفريقية والمغرب العربي أساسا) التي ساهمت في الدفاع عن فرنسا ودفعت ثمنا لذلك أرواح 70 ألف جندي قضوا في ساحات الحرب العالمية الأولى.

وشدد على أن هذا المسجد اعتراف من فرنسا بإسهامات المسلمين في نهضتها.

🔴 FLASH - #Havre de #paix : Emmanuel #Macron a rendu hommage mercredi à la Grande Mosquée de #Paris, construite il y a un siècle et aujourd’hui érigée en modèle d’un « Islam de #France » qui prouvait qu’on pouvait être « Français et musulman ». (LP) #Paris5pic.twitter.com/ym2eV0g9K3 — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) October 20, 2022

Le président de la République @EmmanuelMacron s’est rendu à la Grande Mosquée de Paris à l’occasion des célébrations de son #centenaire, où il a visité l’exposition « Premiers regards, première pierre » et s’est recueilli à la mémoire des soldats musulmans morts pour la France. pic.twitter.com/vYvHtwK9wT — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) October 19, 2022

French President Emmanuel Macron unveils a commemorative plaque at the Grand Mosque of Paris, which is celebrating 100 years Wednesday.



The Great Mosque of Paris was built in honor of the 70,000 Muslims who died for France during World War I.



(AP) pic.twitter.com/nIpDYOS2ct — VOA DEEWA (@voadeewa) October 20, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية