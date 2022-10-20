صحيفة: إسرائيل تعتزم السماح للسلطة الفلسطينية بشراء مروحيتين لرحلات كبار مسؤوليها

أفاد موقع صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الخميس، بأن إسرائيل تعتزم السماح للسلطة الفلسطينية بشراء طائرتين مروحيّتين لرحلات كبار مسؤوليها، في خطوة ستكون الأولى منذ عام 2001.

وحسب الموقع، توصي المؤسسة الأمنية بالموافقة على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس شراء المروحيات في إطار تعزيز مكانته على الصعيد السياسي.

وأفادت "هآرتس" بأن المؤسسة الأمنية أبدت استعدادها للموافقة على الخطوة .

وأضافت أن شراء الطائرات سيكون بتبرع من دول الخليج، وستتمركزان في الأردن.

وأوضحت أنه وفي حال الرغبة في المرور عبر المجال الجوي لإسرائيل أو الضفة الغربية، سيُطلب منهم الحصول على موافقة من تل أبيب.

المصدر: صحيفة "هآرتس" العبرية