بريطانيا تدرج الشركة المصنعة لطائرات "شاهد" المسيرة ومسؤولين إيرانيين في قائمة العقوبات

أظهرت قائمة العقوبات المحدثة اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، إدراج لندن شركة و3 مسؤولين إيرانيين على قائمة العقوبات.

وفرضت لندن عقوبات على الشركة المصنعة للطائرات المسيرة الإيرانية "شاهد"، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بوزارات الدفاع الإيرانية بعد قرار مماثل من الاتحاد الأوروبي.

وشملت القائمة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، ورئيس قسم الإمدادات واللوجستيات في وزارة الدفاع الإيرانية حجة الله قريشي، وقائد قسم الطائرات المسيرة في الحرس الثوري العميد سعيد آقا جاني.

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وتم فرض تدابير تقييدية، تتضمن حظر الدخول إلى بريطانيا وتجميد الأصول في حالة اكتشافها.

كما تم إدراج ألكسندر سولينكو، عمدة مدينة بيرديانسك الواقعة في مقاطعة زابوروجيه في القائمة.

وأفادت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بأن التكتل وافق على فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان واحد يزعم أنهم يزودون روسيا بطائرات مسيرة إيرانية تستخدم لقصف أوكرانيا.

وكانت طهران نفت صحة المزاعم بشأن قيام إيران بإرسال أسلحة، ولا سيما المسيرات، من أجل استخدامها في الحرب الأوكرانية، مشيرة إلى أن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة، ومبنية على معلومات كاذبة، وافتراضات متحيزة".

من جهتها، وصفت موسكو الاتهامات الغربية لإيران بتوريد الطائرات المسيرة لروسيا بأنها "تضليل جديد".

المصدر: تاس