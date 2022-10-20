رئيس كوريا الجنوبية يطلب من السيسي دعم الشركات الكورية في مصر

طلب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تقديم الدعم لأنشطة الشركات الكورية الجنوبية العاملة في مصر.

وفي اتصال هاتفي أجراه مع السيسي قال يون إن التعاون بين البلدين يتوسع ليشمل مختلف المجالات، مثل محطات الطاقة النووية وصناعة الدفاع والبنية التحتية والتعاون الإنمائي، وطلب تقديم الدعم لشركات بلاده في مصر.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن المكتب الرئاسي أن يون أشار إلى أنه "منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1995، طور البلدان بشكل مطرد علاقة التعاون متبادلة المنفعة".

وأضاف أن سفيرة المناخ الكورية الجنوبية، نا كيونغ-وون، ستحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) الذي تستضيفه مصر الشهر المقبل، بصفتها مبعوثة رئاسية خاصة. وأكد أنه "سيتعاون بنشاط من أجل استضافة المؤتمر بنجاح".

السيسي أشار إلى أن التعاون بين البلدين "تعمق ليس فقط في البنية التحتية، ولكن أيضا في مجالات مثل محطات الطاقة النووية".

وقال السيسي إنه يرحب بنشاط بدخول الشركات الكورية الجنوبية ذات التقنيات العالمية في مجالات طاقة الهيدروجين والاقتصاد الأخضر والسيارات الكهربائية وبناء السفن إلى السوق المصرية.

المصدر: وكالة "يونهاب"