صحفي إسرائيلي يستهزئ بوزير الشتات بسبب فكرة تزويد أوكرانيا بالسلاح

سخر الصحفي الإسرائيلي شاي غولدن، من وزير شؤون الشتات نحمان شاي على محاولته تصدر المشهد في قضية أوكرانيا.

في وقت سابق، قال المسؤول الإسرائيلي، إنه يجب على إسرائيل أن تبدأ في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وتساءل الصحفي: "لماذا قرر أن يقتصر على مساعدة كييف فقط، ويتجاهل جميع الأزمات المسلحة الأخرى على هذا الكوكب؟".

وأضاف: "لأنهم لا يحظون بشعبية اليوم، لأن الولايات المتحدة المتورطة في التصعيد بأوكرانيا، غير مهتمة بأفريقيا أو آسيا، لذا فهي ليست بهذه الأهمية، أليس كذلك؟".

ودعا الوزير إلى الخروج بمبادرات مماثلة لإرسال أسلحة وتكنولوجيا عسكرية إسرائيلية لمحاربة عصابات المخدرات المكسيكية أو للأزمة في اليمن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الخميس، إن نحمان شاي أعرب عن وجهة نظره الشخصية، فهي لا تتوافق مع موقف الحكومة.

وفي اليوم السابق، قال وزير الدفاع بيني غانتس، خلال مؤتمر صحفي لسفراء الاتحاد الأوروبي، إن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بالسلاح لعدد من الأسباب العملياتية، على الرغم من حقيقة أنها تواصل دعم كييف من خلال المساعدات الإنسانية.

المصدر: نوفوستي