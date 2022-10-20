"الناتو" لا يستبعد استئناف التعاون بين روسيا وأوروبا

اعتبر نائب الأمين العام لحلف "الناتو" ميرسيا جيوانا، أن روسيا وأوروبا ستكونان قادرتين على استئناف التعاون في المستقبل، ولكن يجب على موسكو "الالتزام بقواعد ميثاق الأمم المتحدة".

قال جيوانا خلال مناقشة في واشنطن حول الهيكل الأمني ​​الأوروبي المستقبلي: "لا أستطيع أن أقول إن روسيا لن تصبح مرة أخرى مشاركا في النظام المعياري الأوروبي والتعاون، عندما تقرر مغادرة (أوكرانيا)، وتلتزم بقواعد ميثاق الأمم المتحدة، وتتصرف كلاعب دولي مسؤول".

ووفقا له، عندما تلتزم موسكو بهذه الشروط، فلن يكون هناك "سبب يمنع الدول الأوروبية من إعادة النظر" في الوضع الراهن.

المصدر: نوفوستي