خبير اقتصادي لـRT: استقالة ليز تراس ضمن إشارات لاتخطئها عين لخريف أوروبي قاتم

قال الخبير الاقتصادي الدكتور نور ندا في حديث لـRT إن هناك إشارات إنذار مبكر لخريف سياسي أوروبي قاتم تعيشه النخبة السياسية حيث تتساقط الآن الأنظمة السياسية عبر فترات زمنية قصيرة.

وأضاف: "يبدو أن الآثار الاجتماعية والسياسية للسياسات الأقتصادية الأوروبية الخاطئة والتابعة للولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت تأتي بنتائج تعصف بشدة بالنظام السياسى الأوروبى... وأن العقوبات والحصار الاقتصادي والنقدي الشامل وغير المسبوق على روسيا قد بدأت ترتد سلبا وأشد إيلاما فى وجه النظام السياسي الأوروبي".

وقال إن "ليز تراس تقدم استقالتها بعد أقل من شهرين من توليها منصب رئيس الحكومة مع تعالي الأصوات داخل حزب المحافظين الحاكم للتخلص منها بسبب تراجع شعبية الحزب الى مستويات غير مسبوقة في تاريخ بريطانيا".

وأشار إلى أنه "لا يقتصر الأمر على انجلترا وحدها فالاضطرابات والمظاهرات في شوارع فرنسا تهز عرش قصر الأليزيه والرئيس ماكرون يعاني بشدة بسبب تردي مستويات المعيشة للشعب الفرنسي الذي تعود على مستويات من حياة الرفاهية لا يمكنه التخلي عنها أو العيش بدونها، والمستشار الألماني أولاف شولتس رابع مستشار لألمانيا من الحزب الإشتراكي بعد فيلي برانت وهيلموت شميت وغيرهارد شرودر، والذي جاء بعد المستشارة السابقة ميركل والذى يوصف بالمنهج والأسلوب البراغماتي الانطوائي ليس أحسن حالا حيث بدأ أيضا فى مواجهة أزمة أقتصادية تهدد مصير أضخم وأهم اقتصاد فى أوروبا... ومئات المصانع الألمانية مهددة بالأغلاق وارتفاع غير مسبوق في الأسعار وظروف اقتصادية ألمانية تتنبأ بدخول الاقتصاد الألماني منطقة الركود التضخمي حيث غلق المصانع ونقص الانتاج وازدياد الأسعار وارتفاع في نسب البطالة وسلسلة من الانخفاض في سعر العملة الأوروبية اليورو إلى ما دون الدولار الأمريكي".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT