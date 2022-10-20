 
مباشر

زيلينسكي ينفي إصدار كييف أوامر بتفجير جسر القرم

أخبار العالم

زيلينسكي ينفي إصدار كييف أوامر بتفجير جسر القرم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u0p0

نفى رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي اصدار كييف أوامر بتفجير جسر القرم، في إشارة للعمل الإرهابي الذي نفذته الاستخبارات الأوكرانية، وأكد الأمن الفيدرالي الروسي وقوف كييف وراءه.

وأجاب زيلينسكي خلال مقابلة مع قناة CTV الكندية عند سؤاله  عما إذا كان له أو لأجهزته الأمنية علاقة بالانفجار الذي وقع على جسر القرم بالقول: "بالتأكيد لم نطلب القيام بذلك، على حد علمي".

ونشرت دائرة الأمن الفيدرالية التابعة للاتحاد الروسي مواد تتضمن صورا ومقاطع فيديو توضح كيفية إعداد المخابرات الأوكرانية الانفجار على جسر القرم الذي وقع في 8 أكتوبر.

ووفقا لمعطيات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ولجنة التحقيقات الروسية الانفجار تم تحت إدارة وإشراف رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، والموظفين، والعملاء التابعين للجهاز.

 المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا