زيلينسكي ينفي إصدار كييف أوامر بتفجير جسر القرم

نفى رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي اصدار كييف أوامر بتفجير جسر القرم، في إشارة للعمل الإرهابي الذي نفذته الاستخبارات الأوكرانية، وأكد الأمن الفيدرالي الروسي وقوف كييف وراءه.

وأجاب زيلينسكي خلال مقابلة مع قناة CTV الكندية عند سؤاله عما إذا كان له أو لأجهزته الأمنية علاقة بالانفجار الذي وقع على جسر القرم بالقول: "بالتأكيد لم نطلب القيام بذلك، على حد علمي".

ونشرت دائرة الأمن الفيدرالية التابعة للاتحاد الروسي مواد تتضمن صورا ومقاطع فيديو توضح كيفية إعداد المخابرات الأوكرانية الانفجار على جسر القرم الذي وقع في 8 أكتوبر.

ووفقا لمعطيات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ولجنة التحقيقات الروسية الانفجار تم تحت إدارة وإشراف رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، والموظفين، والعملاء التابعين للجهاز.

المصدر: نوفوستي