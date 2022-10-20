منصة Odysee تحظر قناة RT France في الاتحاد الأوروبي بناء على طلب فرنسي

حظرت منصة Odysee الأمريكية RT France وSputnik France في أراضي الاتحاد الأوروبي، بناء على طلب من وزير التحول الرقمي والاتصالات الفرنسي جان نويل بارو.

وقال بارو على "تويتر": "بناء على طلبي، حظرت المنصة الأمريكية Odysee بث France وSputnik France. لن نستسلم في مكافحة الدعاية والمعلومات المضللة".

وأشار في تغريدته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الثقافة الفرنسيين.

ومن جهتها، قالت رئيس تحرير قناة RT France كسينيا فيديروفنا على تويتر مشيرة إلى تغريدة بارو: "يبدو أن قناتنا تؤرق السلطات الفرنسية".

المصدر: RT