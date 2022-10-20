بينهم رجال أمن.. 30 قتيلا في تظاهرة ضد تمديد المرحلة الانتقالية السياسية في تشاد

لقي نحو 30 شخصا مصرعهم خلال مواجهات في نجامينا بين الشرطة ومتظاهرين احتجوا على تمديد المرحلة الانتقالية السياسية في تشاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة عزيز محمد صالح يوم الخميس، إن بين القتلى نحو 10 من عناصر الأمن.

وأضاف عزيز محمد صالح في تصريح لوكالة فرانس برس، إن تظاهرة محظورة تحولت إلى تمرد سقط خلاله نحو 30 قتيلا بينهم نحو 10 من عناصر قوات الأمن وعدد كبير من الجرحى.

وأشار المتحدث إلى أن المتظاهرين هاجموا مباني عامة، ومقر المحافظة، ومقر حزب رئيس الوزراء ومقر رئيس الجمعية الوطنية.

المصدر: أ ف ب