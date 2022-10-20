بريطانيا.. مطالبات برلمانية بمنع ترشح جونسون لرئاسة الوزراء مجددا

طالبت نائبة رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني ديزي كوبر، بمنع رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من الترشح من جديد لمنصب رئيس الوزراء.

ونقلت صحيفة "Sun" قولها: "تم إجبار بوريس جونسون على الاستقالة بشكل مخز بعد العديد من الفضائح والإخفاقات، لقد قوض ثقة الجمهور في الحكومة وأغرق بريطانيا في أزمة سياسية، ولا ينبغي السماح له أبدا بالعودة إلى داونينغ ستريت مرة أخرى".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "Express" أنه من المرجح أن يرشح جونسون نفسه لرئاسة الوزراء.

ووفقا لكوبر، فإن مستقبل البلاد يجب أن يقرره الناخبون وليس النواب المحافظين.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت رئيسة الوزراء وحزب المحافظين البريطاني ليز تراس استقالتها، مشيرة إلى أنها ستبقى على رأس مجلس الوزراء حتى انتخاب خليفتها.

وشغلت تراس منصب رئيسة الوزراء لمدة 44 يوما فقط حتى وقت استقالتها، ما يجعلها أقصر رئيس وزراء خدمة في تاريخ بريطانيا.

المصدر: نوفوستي