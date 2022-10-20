وسائل إعلام: تأجيل المحادثات بين وزير الدفاع الإسرائيلي ونظيره الأوكراني

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية تأجيل محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الإسرائيلي ونظيره الأوكراني إلى أجل غير مسمى بمبادرة من الجانب الأوكراني، كان من المفترض إجراؤها اليوم.

وقالت القناة: "المحادثة المقررة اليوم بين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف تم تأجيلها بناء على طلب الأوكرانيين إلى موعد غير معروف".

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم أمس أن غانتس سيتحدث هاتفيا يوم الخميس مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.

وأشار الصحفيون إلى أن نقل المحادثة تم على خلفية رفض إسرائيل إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي