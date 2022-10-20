أردوغان وعلييف يفتتحان مطارا دوليا في زانجيلان

دشن الرئيسان الأذربيجاني إلهام علييف، والتركي رجب طيب أردوغان مطار زانجيلان الدولي في قره باغ بأذربيجان، ضمن مجموعة من المشاريع الاقتصادية بين البلدين.

وتم عرض فعاليات الافتتاح اليوم، عبر بث مباشر على قناة " AzTV " الأذربيجانية، بدءا بهبوط طائرة أردوغان، واستقباله من قبل علييف، وقص الشريط الأحمر من قبل الرئيسين رمزا للافتتاح، وتسليم كليهما مفاتيح رمزية للمطار.

ورافق أردوغان في زيارته التي ستستمر يوما واحدا، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، حيث سيتم خلالها إجراء لقاء مفصل بين الرئيسين، وافتتاح عدد من المشاريع الاقتصادية في أراضي زانجيلان.

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استغرق بناء المطار 18 شهرا، حيث وضعت أساساته في أبريل من العام الماضي، على خلفية النزاع القائم بين باكو ويريفان حول إقليم كاراباخ.

وقد حصل المطار على الصفة الدولية في الـ 14 من أكتوبر، حيث يمكنه استقبال جميع أنواع الطائرات، وخدمة 200 مسافر في الساعة، ويبلغ طول مدرجه 3000 م، وعرضه 60 م.

يذكر أن هذا المطار الدولي الثاني في كاراباخ ومنطقة شرق زانغيزور الاقتصادية في أذربيجان، حيث افتتح مطار دولي في مدينة فيزولي في أكتوبر 2021، وجار الآن العمل على إنشاء مطار ثالث في لاتشين من المقرر افتتاحه عام 2025.

المصدر: تاس