لابيد: العلاقات بين روسيا وإيران "مشكلة خطيرة"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إن العلاقات بين روسيا وإيران تمثل "مشكلة خطيرة لإسرائيل والعالم"، حسب زعمه.

وأضاف عبر قناة RTVI: "العلاقات بين الدول عملية معقدة. نرى بطبيعة الحال أن العلاقات بين روسيا وإيران مشكلة خطيرة ليس فقط لإسرائيل، ولكن أيضا لأوكرانيا وأوروبا والعالم بأسره. إيران دولة إرهابية خطيرة، ورغم ذلك روسيا تتعامل معها وتعرض العالم كله للخطر".

كما اتهم لابيد روسيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا، متجاهلا نفي موسكو وطهران الرسمي لهذه المزاعم.

المصدر: نوفوستي