بايدن يعلق على استقالة تراس بعد 6 أسابيع فقط على توليها المنصب

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الخميس بيانا، علق فيه على استقالة رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، بعد ستة أسابيع فقط على توليها منصبها.

وقال بايدن في بيان إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حلفاء أقوياء وأصدقاء دائمون وهذه الحقيقة لن تتغير أبدا.

إقرأ المزيد

وأضاف "أشكر رئيسة الوزراء ليز تراس على شراكتها في مجموعة من القضايا بما في ذلك تحميل روسيا المسؤولية عن الحرب ضد أوكرانيا".

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستواصل تعاونها الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة لمواجهة التحديات العالمية التي تواجههم.

كما أكد كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين في مقابلة مع قناة "إم.إس.إني.بي.سي" أن الولايات المتحدة ستكون على علاقة وثيقة مع من سيحل محل رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس التي أعلنت استقالتها يوم الخميس.

وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس استقالتها من منصبها، بعد ستة أسابيع فقط على توليها المنصب.

وقالت أمام حشد من الصحفيين والمراسلين إنها تتنحى من منصبها في وقت يشهد عدم استقرار كبير على صعيد الاقتصاد وعلى المستوى الدولي.

وأضافت "في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها".

المصدر: وكالات