زعيم حزب العمال البريطاني يدعو لإجراء انتخابات عامة

دعا زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، إلى إجراء انتخابات عامة. وذلك بعد إعلان رئيسة الوزراء ليز تراس استقالتها من رئاسة حزب المحافظين، بعد 45 يوما على تسلمها منصبها.

وقال ستارمر في بيان: "بعد 12 عاما من فشل حزب المحافظين، يستحق الشعب البريطاني أفضل بكثير من دوامة الفوضى هذه".

After 12 years of Tory failure, the British people deserve so much better than this revolving door of chaos.



We need a general election, now.



My full statement: pic.twitter.com/NAQz70eVke — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 20, 2022

وأضاف: "لا يمكن للمحافظين الرد على الفوضى الأخيرة عن طريق النقر مرة أخرى ببساطة على أصابعهم وخلط القادة في القمة دون موافقة الشعب البريطاني.. ليس لديهم تفويض لوضع البلاد في تجربة أخرى. بريطانيا ليست إقطاعاتهم الشخصية ليركضوا كيفما يحلو لهم"، مشددا على أن "الشعب البريطاني يستحق رأيا مناسبا بشأن مستقبل البلاد. يجب أن تتاح لهم الفرصة لمقارنة فوضى حزب المحافظين مع خطط حزب العمال لحل الفوضى، وتنمية الاقتصاد وإعادة بناء البلاد من أجل مستقبل أكثر عدلا وأكثر اخضرارا".

وأكد ستارمر "أننا يجب أن نحظى بفرصة لبداية جديدة. نحن بحاجة إلى إجراء انتخابات عامة الآن".

المصدر: RT