بينس يكشف ما إذا كان سيصوت لترامب في انتخابات 2024

ألمح نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس، إلى أنه قد لا يميل للتصويت للرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2024 إذا أعلن ترشحه مرة أخرى للرئاسة.

وعندما سأله طالب في جامعة "جورج تاون" عما إذا كان سيصوت لترامب إذا كان هو المرشح في عام 2024، أجاب بنس: "قد يكون هناك شخص آخر أفضله"، مشيرا إلى أنه وزوجته كارين بينس "يعملان على الصلاة بشأن قرار السعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في الأشهر المقبلة، وقبل إعلان قرار رسمي".

وردا على سؤال آخر عما إذا كان يندد بالعنف الذي اندلع في 6 يناير، يوم اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس السابق، واستمرار "أكاذيب ترامب المناهضة للديمقراطية"، قدم بنس ردا مقتضبا، وقال: "لقد كان يوما مأساويا".

المصدر: Yahoo news