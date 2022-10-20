"يسير على خطى زيلينسكي": تصريح شولتس عن بوتين يصدم الألمان

تفاعل قراء صحيفة دي فيلت الألمانية بنشاط مع تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر الأوروبيين ضعفاء "رغم أن الأمر ليس كذلك".

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وكتب أحد المعلقين قائلا: "يسير شولتس على خطى زيلينسكي في المهنة. إنه أمر لا يصدق".

وتساءل آخر بقوله: "ما نوع المخدرات التي يتعاطونها في برلين؟"، وأردف ثالث بسؤال بنبرة ساخرة: "هل يؤمن بذلك هو نفسه على الأقل؟".

وكتب مستخدم رابع معربا عن شعوره بالخذلان قائلا: "لم أعد أثق بشولتس بعد الآن! لست متأكدا أيضا مما إذا كان يناسبنا حقا كمستشار في هذه الحالة!".

وكتب أحد المستخدمين ساخطا "من الأفضل قول الحقيقة وليس اجترار الحلم. إن الصناعة الألمانية، حتى الشركات المتوسطة المستوى، على وشك الإفلاس، والمواطنون لا يعرفون كيف يدفعون فواتيرهم، وفي فبراير هناك تهديد بإغلاق الغاز، ناهيك عن الشتاء المقبل".

وخلص القارئ إلى أن "مستشارنا الآن تفوق حتى على بقية الوزراء الألمان في السخافة".

في وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن "بوتين كان يضارب بنقاط ضعف الأوروبيين".

المصدر: نوفوستي