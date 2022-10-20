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طهران تنفي إرسال صواريخ إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا

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طهران تنفي إرسال صواريخ إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا
AFP
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "الادعاء بإرسال صواريخ إيرانية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا ادعاء لا أساس له".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال عبد اللهيان إنه تلقى اتصالا هاتفيا من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، و"ذكرته بسياستنا الواضحة في معارضة الحرب وتصعيدها في أوكرانيا".

وشدد على أن "الادعاء بإرسال صواريخ إيرانية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا ادعاء لا أساس له"، مبينا أنه "لدينا تعاون دفاعي مع روسيا، لكن بالتأكيد إرسال أسلحة وطائرات بدون طيار ضد أوكرانيا ليست ضمن سياساتنا".

المصدر: RT

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