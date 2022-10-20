الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على إيران بسبب "مسيرات تقصف أوكرانيا"

أفادت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بأن التكتل وافق على فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان واحد يزعم أنهم يزودون روسيا بطائرات مسيرة إيرانية تستخدم لقصف أوكرانيا.

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وقالت الرئاسة التشيكية في بيان عبر "تويتر": "بعد 3 أيام من المحادثات، اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على إجراءات ضد الكيانات التي تقدم المسيرات الإيرانية التي تقصف أوكرانيا".

وستدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، والمتوقع في وقت لاحق اليوم 20 أكتوبر.

وفي وقت سبق أعلنت واشنطن أن لديها "الكثير من الأدلة" على استخدام روسيا مسيرات حربية إيرانية في أوكرانيا، مؤكدة أنها "لن تتردد في فرض عقوبات.. على كل الضالعين في هذه العمليات لنقل" المسيرات من إيران إلى روسيا.

وكانت طهران نفت صحة المزاعم بشأن قيام إيران بإرسال أسلحة، ولا سيما المسيرات، من أجل استخدامها في الحرب الأوكرانية، مشيرة إلى أن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة، ومبنية على معلومات كاذبة، وافتراضات متحيزة".

من جهتها، وصفت موسكو الاتهامات الغربية لإيران بتوريد الطائرات المسيرة لروسيا بأنها "تضليل جديد".

المصدر: وكالات