زاخاروفا: روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن خفض التصعيد والحد من التسلح

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن خفض التصعيد والحد من التسلح على عكس تصريحات واشنطن بشأن معاهدة ستارت التي "لا تدعمها نداءات جوهرية".

وأضافت المتحدثة ماريا زاخاروفا: "لا يدعم الأمريكيون تصريحاتهم مع أي نداءات جوهرية من خلال قنوات العمل، أي أن كل شيء يبقى فقط في بيئة المعلومات، ويتم ذلك حصريا في شكل دبلوماسية مكبرات الصوت، ولكن، كما نفه، كل شيء مجرد جزء من نوع الهدف الدعائي. حسن النية".

وتابعت قائلة: "في الوقت نفسه، فإن روسيا مطالبة باستمرار وبروح النوايا الحسنة لإظهار استعدادها لاستئناف التفاعل مع الولايات المتحدة.. نظل منفتحين على الحوار مع واشنطن بشأن خفض التصعيد، والحفاظ على استراتيجية".

وشددت على أن "الاستقرار والإجراءات للحد من المخاطر بما في ذلك الحد من التسلح كل هذا ممكن فقط على أساس المساواة واحترام مصالح بلادنا".

المصدر: نوفوستي