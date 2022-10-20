زاخاروفا: ما يصدم ليس استقبال الولايات المتحدة لهذه الحثالة بل شيء آخر

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على رحلة ممثلي كتيبة "آزوف" المتطرفة إلى الولايات المتحدة برعاية السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول.

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وقالت زاخاروفا في هذا الشأن: "ما يثير الدهشة في هذه القصة ليس استقبال هؤلاء القتلة والمغتصبين الذين يعتنقون رهاب روسيا ومعاداة السامية كضيوف شرف من قبل وزارة الخارجية والبنتاغون والكونغرس الأمريكي.

ما يصدم أن نرى هذه الحثالة تلقى على المكشوف تكريما لسبب وحيد، هو أنهم يقتلون الروس".

يشار إلى أن ممثلي كتيبة "آزوف" المتطرفة المدرجة في روسيا بقائمة المنظمات الإرهابية، زاروا أوائل أكتوبر الولايات المتحدة، بما في ذلك جامعة ستانفورد، حيث يعمل سفير الولايات المتحدة السابق لدى روسيا الاتحادية.

المصدر: RT