أنقرة تنفي استخدام السلاح الكيميائي ضد الإرهابيين

نفت أنقرة، اليوم الخميس، ادعاءات استخدام الجيش التركي أسلحة كيميائية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، مؤكدة "أننا لا نستهدف سوى الإرهابيين، في نطاق حقوقنا في الدفاع عن النفس".

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن "الادعاءات القائلة، بأن القوات المسلحة التركية، قد استخدمت أسلحة كيميائية لا أساس لها على الإطلاق وغير واقعية، وهدفها إلى إلقاء الظلال السلبية، على نجاح عمليات القوات المسلحة التركية"، مشددة على أن "قواتنا المسلحة لا تستخدم الذخيرة المحظورة بموجب القانون، والاتفاقيات الدولية، وهذا النوع من الذخيرة (الأسلحة الكيميائية) غير موجود في مخازننا".

وأكدت أن "قواتنا المسلحة لا تستهدف سوى الإرهابيين، في نطاق حقوقنا في الدفاع عن النفس، الناشئة عن القانون الدولي، في جميع العمليات التي تتم أمام أعين جيراننا والعالم بأسره"، معتبرة أن "كل جهود التضليل هذه، هي عمل عبثي من التنظيم "بي كاكا" الإرهابي (العمال الكردستاني) وحلفائه، الذين وصلوا إلى نقطة الانهيار، نتيجة النضال الحازم لقواتنا المسلحة التركية، ويبحثون عن مخرجٍ بوسائل كاذبة وغير أخلاقية".

بدوره، قال المتحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنه "كلما زادت القوات المسلحة وأجهزة الأمن والاستخبارات وتيرة عملياتها ضد التنظيم الإرهابي، لجأت (بعض الأطراف) لإطلاق حملات افتراء جديدة"، معتبرا أن "كذبة السلاح الكيميائي محاولة بائسة لتلك الأطراف لتبرئة التنظيم الإرهابي وتجميل صورته".

من جهته، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، المتحدث باسمه عمر جليك، إن "أصحاب هذه الادعاءات هم جزء من شبكة افتراءات سافلة"، مضيفا: "هذه الأطراف تحاول أن تظهر جرائم التنظيم الإرهابي بمظهر البريء".

المصدر: RT + "الأناضول"