ترامب يحدد 1332 سببا قويا للصداقة مع روسيا

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرؤوس الحربية النووية الروسية بأنها سبب للصداقة مع موسكو.

إقرأ المزيد

ودعا ترامب إلى تذكر الصواريخ النووية الروسية، واصفا إياها بأنها سبب قوي للصداقة مع موسكو، بحسب شبكة "سي إن إن"، التي نشرت مقطعا من كتاب صوتي جديد للصحفي بوب وودوارد.

وقال الرئيس الأمريكي السابق في مقابلة مع وودوارد: "التوافق مع روسيا أمر جيد وصحيح، لأن لديها ما مجموعه 1332 رأسا حربيا لعينا".

يتضمن الكتاب، الذي يحمل عنوان "أبراج ترامب"، أكثر من ثماني ساعات من المواد الأولية لمقابلات عديدة لترامب مع محرر صحيفة واشنطن بوست.

ويزعم بوجه خاص، أن الرئيس الأمريكي السابق يكشف عن معلومات سرية حول أنظمة الأسلحة الأمريكية، والتي لم يتمكن الصحفي وودوارد، وفقا لشبكة "سي إن إن"، من التحقق منها.

المصدر: نوفوستي