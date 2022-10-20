بالفيديو.. انهيار قبة ضخمة لمسجد في إندونيسيا جراء حريق

انهارت القبة الضخمة لمركز المسجد الكبير الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بسبب حريق هائل نشب في المسجد واستمر لساعات.

وحسب الشرطة فقد كان المسجد يخضع لعمليات ترميم عندما نشبت فيه النيران، مشيرة إلى أنه تم استدعاء أربعة عمال على الأقل لاستجوابهم.

The giant dome of the Jakarta Islamic Centre Grand Mosque in Indonesia has collapsed after a major fire broke out.



Officials say there were no victims. pic.twitter.com/ZhgkaMelxd — CBS News (@CBSNews) October 20, 2022

وقال قائد شرطة شمال جاكرتا كومبس ويبوو، إنه تم إجلاء جميع المصلين في المسجد، وإنه لم يصب أي شخص بأذى في هذا الحادث، مبينا أنه ستتم الاستعانة بالمركز العدلي في مقر الشرطة، للتحقيق في سبب اندلاع النيران.

المصدر: وكالات