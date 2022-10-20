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بالفيديو.. انهيار قبة ضخمة لمسجد في إندونيسيا جراء حريق

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بالفيديو.. انهيار قبة ضخمة لمسجد في إندونيسيا جراء حريق
الصورة ملتقطة من الفيديو
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انهارت القبة الضخمة لمركز المسجد الكبير الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بسبب حريق هائل نشب في المسجد واستمر لساعات.

وحسب الشرطة فقد كان المسجد يخضع لعمليات ترميم عندما نشبت فيه النيران، مشيرة إلى أنه تم استدعاء أربعة عمال على الأقل لاستجوابهم.

وقال قائد شرطة شمال جاكرتا كومبس ويبوو، إنه تم إجلاء جميع المصلين في المسجد، وإنه لم يصب أي شخص بأذى في هذا الحادث، مبينا أنه ستتم الاستعانة بالمركز العدلي في مقر الشرطة، للتحقيق في سبب اندلاع النيران.

المصدر: وكالات

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