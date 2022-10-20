البيت الأبيض يعلق على قضية الأمريكي المسجون بالسعودية

أكد البيت الأبيض، أنه "يتابع عن كثب" قضية المواطن الأمريكي سعد إبراهيم الماضي، المسجون في السعودية بعد أن حكم عليه بالسجن 16 عاما بسبب تغريدات انتقد فيها الحكومة السعودية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي: "يمكننا تأكيد احتجاز السيد الماضي (72 عاما) في المملكة العربية السعودية، ونتابع قضيته عن كثب، ولقد أثرنا مخاوفنا باستمرار وبشكل مكثف فيما يتعلق بهذه القضية على المستويات العليا في الحكومة السعودية، وسنواصل القيام بذلك".

وردا على سؤال بشأن تصريحات نجل الماضي بأن والده تعرض للتعذيب واتهامه وزارة الخارجية الأمريكية بسوء التعامل مع القضية: " الحكومة السعودية تتفهم الأولوية التي نوليها لحل هذه القضية، فلا ينبغي أبدا تجريم ممارسة حرية التعبير".

وقال إبراهيم الماضي لشبكة CNN، إيرين برنت: "والدي مواطن أمريكي يريد أن يعيش بحرية وسعادة في الولايات المتحدة حيث تلقى تعليمه.. الإعلام كان سيتداول اسم والده بشكل أكبر بكثير لو اعتقل في إيران أو روسيا. كنا سنرى اسمه في العناوين كل يوم"، حسب قوله.

المصدر: CNN