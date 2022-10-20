اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في العاصمة التشادية

اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الخميس، في العاصمة التشادية نجامينا حيث تجمع مئات الاشخاص تلبية لدعوة المعارضة.

وحسب وكالة "فرانس برس"، شوهدت سحب من الدخان الأسود وسمع دوي قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل منتظم، فيما أقيمت حواجز في العديد من مناطق المدينة وأحرقت إطارات على طرق رئيسية معينة لعرقلة حركة المرور.

#Chad. Des milliers de manifestants se dirigeant vers le gouvernorat vient d'être repoussé par les tirs des militaires. Résistance ✊️✊️ 🇹🇩 pic.twitter.com/DfjtfuvRyb — Hyacinthe NDOLENODJI 🇹🇩 (@NDOLENODJIH) October 20, 2022

المصدر: "أ ف ب"