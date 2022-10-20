غواصة نووية أمريكية في بحر العرب

أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أن الغواصة النووية "يو أس أس وست فيرجينيا" المحملة بصواريخ باليستية موجودة في بحر العرب، وقام قائد القيادة الجنرال مايكل - إيريك كوريلا بزيارتها.

وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى كولونيل جو يوتشينو، إن "كوريلا كان برفقة قائد الأسطول الخامس الأدميرال براد كوپر، حيث اطلعا على قدرات الغواصة التي تعمل تحت إشراف القيادة الاستراتيجية الأمريكية من قاعدة "أوفوت" في ولاية نيبراسكا".

وأوضح أن "مهمة الغواصة "ويست فرجينيا"، المزودة بـ 20 صاروخا باليستيا متعددة الرؤوس، هي الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة والحلفاء في المنطقة.

وقال كوريلا في بيان: "هذه الغواصات هي جوهرة التاج للثالوث النووي، وتكشف عن المرونة والقدرة على البقاء والاستعداد وعن قدرات القوات الأمريكية في البحر".

يذكر أن "يو أس أس ويست فيرجينيا" هي غواصة هجومية وهي قائدة الأسطول الذي توجد فيه وتعتبر أقوى الغواصات الأمريكية، وانطلقت الغواصة لأول مرة بتاريخ 23 نوفمبر 2005 للمشاركة بالحرب على الإرهاب.

وتمتاز بقدرتها على الهجوم بسرعة بدون ملاحظة العدو لأنها تستطيع إخفاء التأثير المغناطيسي وبذلك تتجنب اكتشاف الغواصات المعادية لها، مما يمكنها من إطلاق الصواريخ والطوربيدات والاشتباك مع الغواصات المعادية. كما تمتلك أجهزة سونار عالية التقنية ومنظومة متطورة لإدارة المعارك.

ويتيح لها ضجيجها المنخفض أخذ معلومات سرية ونشر ألغام بحرية فضلا عن تدمير سفن السطح وغواصات العدو.

المصدر: sky news + AP