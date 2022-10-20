تحطم مقاتلة من الجيل الخامس في ولاية يوتا الأمريكية

تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من الجيل الخامس طراز "إف - 35" في ولاية يوتا.

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أعلن عن ذلك على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجناح 388 للقوات الجوية الأمريكية المتمركز في قاعدة هيل الجوية بالقرب من مدينة سولت ليك، عاصمة ولاية يوتا.

وقالت هذه الفرقة الجوية التابعة لسلاح الجو الأمريكي: "تحطمت طائرة إف - 35 من الجناح 388 في الطرف الشمالي من المدرج. الطيار قفز بالمظلة، وفرق الإنقاذ استجابت".

هذا، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن مصير الطيار وأسباب تحطم هذه المقاتلة التي تعد الأحدث من الجيل الخامس في الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي