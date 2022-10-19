الرئيس الكولومبي يتهم الولايات المتحدة بتدمير الاقتصاد العالمي

صرح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بأن الولايات المتحدة وبغض النظر عن الدول الأخرى، تعمل على تدمير الاقتصاد العالمي من أجل حماية اقتصادها.

وقال بيترو خلال كلمة ألقاها في بلدية أورابا بأنتيوكيا: "هناك أزمة اقتصادية قادمة لا يمكن إنكارها. الولايات المتحدة تدمر بالفعل كل اقتصاد في العالم".

وبحسب بيترو، فإن الاقتصاد الأوروبي ينهار بعد أن "شن الروس والأوكرانيون والأوروبيون حربا من أجل الغاز والطاقة"، في القارة الأوروبية ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا يعانون من أزمة صعبة.

وأضاف بيترو أن: "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات لحماية نفسها، في بعض الأحيان دون التفكير في العواقب. اقتصاد دول أمريكا اللاتينية فارغ، وأمريكا اللاتينية منهوبة. جميع عملاتنا تتراجع، وليس البيزو الكولومبي فقط".

المصدر: نوفوستي