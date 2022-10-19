السفارة الروسية لدى واشنطن: الدول المحتاجة تعاني بسبب العقوبات الغربية

أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، أن العقوبات الغربية تعرقل تصدير المنتجات الزراعية الروسية، وأكثر الدول احتياجا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط.

ووفقا للسفارة: "لقد علمنا بتصريح آخر لمسؤولي الإدارة حول مستقبل صفقة شاملة لتوريد الغذاء من روسيا وأوكرانيا إلى الأسواق العالمية. نحن مضطرون للتأكيد على أن العقوبات التي تعيق الصادرات الزراعية الروسية لم يتم إزالتها. وبسبب شبكة القيود الفوضوية، فإن البلدان المحتاجة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط هي التي تعاني أولا وقبل الجميع".

وأضافت: "يتدفق عدد كبير من التصريحات من واشنطن حول الحاجة إلى الاهتمام برفاهية هذه الدول، إذا كانت الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى مهتمة حقا بحل مشاكل الغذاء، فقد حان الوقت للانتقال من الكلام إلى الأفعال".

المصدر: تاس