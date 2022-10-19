الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مواطن روسي وشركتين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على المواطن الروسي يوري أوريخوف وشركتين مسجلتين في ألمانيا والإمارات، بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية ضد روسيا.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن إدارة الرقابة على الأصول الأجنبية التابعة للوزارة، تفرض عقوبات على "شبكة روسية تقوم بشراء التكنولوجيات العسكرية والتكنولوجيات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج من المنتجين الأمريكيين وتوردها للمستهلك النهائي في روسيا".

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وأضافت الوزارة على قائمة العقوبات شركتي Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH وOpus Energy Trading LLC، اللتين تقول إنهما تابعتان للمواطن الروسي يوري أوريخوف.

ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن توقيف أوريخوف في ألمانيا بطلب أمريكي، وإعلان وزارة العدل الأمريكية عن توجيه تهم التهرب من العقوبات وتبييض الأموال إلى أوريخوف و4 مواطنين روس آخرين.

المصدر: تاس