السلطات الأمريكية تتهم 5 روس وفنزويليين اثنين بالتهرب من العقوبات

وجهت وزارة العدل الأمريكية تهم التهرب من العقوبات وتبييض الأموال إلى 5 مواطنين روس واثنين من المواطنين الفنزويليين.

وحسب بيانات وزارة العدل الأمريكية، فإن الاتهامات وجهت إلى أرتيوم أوس، نجل محافظ إقليم كراسنويارسك الروسي ألكسندر أوس، وكذلك يوري أوريخوف وسفيتلانا كوزورغاشيفا وتيموفيه تيليغين وسيرغي تولياكوف.

والمواطنان الفنزويليان اللذان وجهت إليهما التهم، هما تاجرا النفط خوان فرناندو سيرانو بونسيه وخوان كارلوس سوتو.

وتقول النيابة العامة الأمريكية إن المتهمين "شاركوا في آليات للحصول على التكنولوجيات العسكرية الأمريكية بصورة غير شرعية، وتجارة النفط الفنزويلي في انتهاك للعقوبات".

وتشير المعلومات الأمريكية إلى أن الأموال من بيع النفط في السوق السوداء كانت تأتي إلى من وصفتهم السلطات الأمريكية بـ "الأوليغارشيين الروس".

وأكدت وزارة العدل توقيف يوري أوريخوف وأرتيوم أوس في ألمانيا وإيطاليا على التوالي، بطلب من الولايات المتحدة يوم 17 أكتوبر، والتحضيرات جارية لتسليمهما للولايات المتحدة.

وفي حال إدانة المتهمين، فإنهم قد يواجهون عقوبة السجن حتى 30 سنة.

المصدر: تاس