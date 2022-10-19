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حماس: اتفقنا مع سوريا على طي صفحة الماضي وتطوير العلاقات

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حماس: اتفقنا مع سوريا على طي صفحة الماضي وتطوير العلاقات
Legion-Media
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أعلن الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن الحركة مهتمة أن يكون لها علاقات قوية مع الدول المحيطة بفلسطين، لحشد المواقف السياسية الداعمة للمقاومة ومشروع التحرر.

وأكد قاسم أن "زيارة وفد قيادي رفيع من حركة حماس ضمن وفد فصائلي لسوريا ولقاءه الرئيس بشار الأسد يأتي في إطار تطوير العلاقة مع سوريا".

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وأشار إلى أنه تم "الاتفاق على طي صفحة الماضي وتطوير العلاقة بين حماس وسوريا بما يخدم شعبنا ومشروعنا، مبينا أنه قبل اللقاء كانت وساطات ومراسلات بين الحركة وسوريا وبدعم من الحلفاء بالمنطقة".

كما رحب قاسم بالإفراج عن ممثل حماس السابق بالسعودية محمد الخضري، مثمنا قرار المملكة الأردنية الهاشمية باستقباله.

وقال إن "الخضري كان يعمل بنظام دبلوماسي بالسعودية، متمنيا أن يشمل الإفراج المعتقلين كافة".

وتابع "هناك تواصل مع السعودية بمستويات مختلفة للإفراج عن باقي المعتقلين".

المصدر: موقع حركة حماس 

 

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